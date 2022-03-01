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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 1-3-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الثلاثاء دافئا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائلًا للدفء على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية : شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 24 12
الإسكندرية 22 12
وادي النطرون 22 11
طنطا 23 12
شبين الكوم 24 12
دمنهور 23 12
بلطيم 22 11
مطروح 21 12
السلوم 21 11
سيوة 25 10
بورسعيد 22 12
دمياط 21 11
الزقازيق 24 12
المنصورة 23 11
الإسماعيلية 25 12
السويس 25 12
العريش 23 10
رفح 22 09
رأس سدر 24 12
نخل 22 04
نويبع 27 15
طابا 23 13
كاترين 23 03
الطور 23 11
شرم الشيخ 26 15
الغردقة 26 14
مرسى علم 26 14
الفيوم 25 10
بني سويف 26 10
المنيا 26 08
أسيوط 27 08
سوهاج 27 09
قنا 28 10
الأقصر 30 10
أسوان 31 12
إدفو 30 12
أبوسمبل 31 11
الوادي الجديد 28 08
شلاتين 27 12
أبو رماد 26 13
حلايب 24 13
رأس حدربة 24 14

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