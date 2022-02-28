الثلاثاء 01 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أهالي نجع حمادي يستقبلون لجنة «شباب النواب» بالطبل والمزمار (صور)

وفد لجنة الشباب والرياضة
وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

استقبل أهالي قرية الشرقي بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم الإثنين، لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالطبل البلدي والمزمار، وذلك خلال الجولة التفقدية التي قامت بها اللجنة، لعدد من مراكز الشباب داخل مدينة أبو حماد.

وتفقدت اللجنة برئاسة الدكتور محمود حسين ، مركز شباب نجع حمادي واستمعت لشكاوى المواطنين المتعلقة بتوقف الانشاءات منذ عدة سنوات .

وقالت النائبة رحاب الغول، إن مركز شباب نجع حمادي ، يخدم ما يقرب من مليون مواطن ، وقامت وزارة الشباب بادراجه ضمن خطة الانشاءات منذ عام 2018، ولكن حتي الآن لم يبدأ العمل فيه.

وطالب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة بوضع جدول زمني للانتهاء من اعمال الانشاءات بمركز شباب نجع حمادي .

من جانبه أكد اشرف البجرمي ، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، انه سيتم البدء في اعمال الانشاءات في استاد  مركز شباب نجع حمادي في اول يوليو المقبل ، علي ان يتم انشاء الصالة المغطاة ، وحمام سباحة ، وملعب كرة القدم .

وضم وفد لجنة الشباب، كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، أسامة عبدالعاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبدالفتاح، هادية حسني، أية مدني، محمد لبيب، وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.

وتفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عددًا من مراكز الشباب بمحافظة قنا، وسط إشادات واسعة من قبل المواطنين بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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وقال عدد من أهالي قرية هو، المقرر انطلاق مشروعات “حياة كريمة” فيها خلال شهر يوليو المقبل، إن أهالي الصعيد يشكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي تلك المبادرة التي احدثت نقلة نوعية كبيرة في الخدمات.

وقال راضي فرج، عضو مجلس القبائل العربية، إن الصعيد كله يشهد أن الرئيس السيسي حقق انجازات لم تشهدها مصر من قبل، متابعا :" ياريس الصعيد معاك وقدامك.. دائما منصور ".

فيما قال اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، إن المبادرة الرئاسية من أعظم المبادرات، مشيدًا بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي تطوير الريف المصري.

أهالي قرية الشرقي حافظة قنا لجنة الشباب والرياضة الدكتور محمود حسين الإنشاءات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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