الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب في حادث تصادم دراجة بخارية ولودر في قنا

حادث مرور
حادث مرور

شهدت محافظة قنا اليوم الاثنين، حادث تصادم دراجة بخارية ولودر بمركز فرشوط، والذي أسفر عن مصرع شاب، وتم التحفظ على جثته بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع كرم أحمد علي، 35 عاما، مقيم بقرية نجع جودة بأولاد نجم الحفناوية بنجع حمادي، في تصادم دراجة بخارية كان يقودها بلودر أمام عزبة فراج بمركز فرشوط.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات. 

محافظة قنا محافظ حادث تصادم إمام مدير امن شهد تحقيقات مدير أمن قنا نجع حمادي مركز فرشوط

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وائل لطفي

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