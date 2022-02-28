مصرع شاب في حادث تصادم دراجة بخارية ولودر في قنا

شهدت محافظة قنا اليوم الاثنين، حادث تصادم دراجة بخارية ولودر بمركز فرشوط، والذي أسفر عن مصرع شاب، وتم التحفظ على جثته بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع كرم أحمد علي، 35 عاما، مقيم بقرية نجع جودة بأولاد نجم الحفناوية بنجع حمادي، في تصادم دراجة بخارية كان يقودها بلودر أمام عزبة فراج بمركز فرشوط.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات.