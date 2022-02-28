«قمر 14» يحصد جائزة الفيلم المصري.. و«روابط مقدسة» يفوز بجائزة النقاد بمهرجان أسوان

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري بالدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة جوائز المسابقة، ويرأس لجنة التحكيم مدير التصوير كمال عبد العزيز، وتضم في عضويتها الفنانة داليا البحيري، والفنان نيقولا معوّض.

وذهبت جائزة نوت لأحسن فيلم مصري معني بقضايا نسوية، لفيلم "قمر 14" إخراج هادي الباجوري وهي مقدمة من شركة سينرجي، كما فاز بجائزة نوت لأحسن فيلم مصري يمثل إبداع المرأة، فيلم "العودة" إخراج سارة الشاذلي، والجائزة مقدمة من مؤسسة بلان إنترناشونال.

كما ذهبت جائزة جمعية نقاد السينما المصريين، إلي فيلم "روابط مقدسة" إخراج محمد صالح هارون والفيلم إنتاج تشاد، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، وتتكون لجنة التحكيم من الناقد الكبير كمال رمزي رئيسا وتضم في عضويتها الناقدة صفاء الليثي والناقدة ماجدة خير الله.

واختار مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة 12 فيلماً يمثلون 18 دولة للمشاركة في مسابقة الفيلم الطويل وهي: "كما في السماء"، "الكوكب (إل بلانيتا)"، "أم صالحة"، "اسم سري"، "فرحة"، "قوارير"، "الفتاة الجديدة"، "ريحانة"، "إيمي المقدسة"، "جنة الطاووس"، "أرواح عابرة"، "روابط مقدسة".

وكانت قد أعلنت إدارة المهرجان عن مشاركة 24 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة وهي: "1+1"، "مالا نعرفه عن مريم"، "شم النسيم"، "ميكروباص"، "عنقاء"، "جينز"، "عروس البحر"، "سماء أغسطس"، "أسرّة باردة"، "صمّاء"، "أنا بخير، ماذا عنك؟"، "قصص حب على عجلات"، "غرفة الخطابات"، "فايف تايجر"، "ليلة صامتة"، "الابن"، "الصقيع"، "إنتركم 15"، "الفتاة التي تأتي كل خميس"، "أبواق السماء"، "مربى الفراشات"، "إيلينا"، "ستيك هاوس"، "جنيّة الأثداء".

واستحدثت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة مسابقة جديدة بعنوان "أفلام ذات أثر في المجتمع المدني"، ضمن أقسام دورته السادسة، ويشارك بالمسابقة 8 أفلام وهي : "خلاص: نساء يعلنّ العصيان"، "أبواب مكة"، "بداية الخيط"، "حكايتها"، "مش بس أمّ"، "يحكى أن"، "Stereotyping" ، "نوبي أنا".