الإثنين 28 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«قمر 14» يحصد جائزة الفيلم المصري.. و«روابط مقدسة» يفوز بجائزة النقاد بمهرجان أسوان

قمر 14
قمر 14

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري  بالدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة جوائز المسابقة، ويرأس لجنة التحكيم مدير التصوير كمال عبد العزيز، وتضم في عضويتها الفنانة داليا البحيري، والفنان نيقولا معوّض.

وذهبت جائزة نوت لأحسن فيلم مصري معني بقضايا نسوية، لفيلم "قمر 14"  إخراج هادي الباجوري وهي مقدمة من شركة سينرجي، كما فاز بجائزة نوت لأحسن فيلم مصري يمثل إبداع المرأة، فيلم "العودة" إخراج سارة الشاذلي، والجائزة مقدمة من مؤسسة بلان إنترناشونال.

كما ذهبت جائزة جمعية نقاد السينما المصريين، إلي فيلم  "روابط مقدسة"  إخراج محمد صالح هارون  والفيلم إنتاج تشاد، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، وتتكون لجنة التحكيم من الناقد الكبير كمال رمزي رئيسا وتضم في عضويتها الناقدة صفاء الليثي والناقدة ماجدة خير الله.

واختار مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة 12 فيلماً يمثلون 18 دولة للمشاركة في مسابقة الفيلم الطويل وهي: "كما في السماء"، "الكوكب (إل بلانيتا)"، "أم صالحة"، "اسم سري"، "فرحة"، "قوارير"، "الفتاة الجديدة"، "ريحانة"، "إيمي المقدسة"، "جنة الطاووس"، "أرواح عابرة"، "روابط مقدسة". 

وكانت قد أعلنت إدارة المهرجان عن مشاركة 24 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة وهي: "1+1"، "مالا نعرفه عن مريم"، "شم النسيم"، "ميكروباص"، "عنقاء"، "جينز"، "عروس البحر"، "سماء أغسطس"، "أسرّة باردة"، "صمّاء"، "أنا بخير، ماذا عنك؟"، "قصص حب على عجلات"، "غرفة الخطابات"، "فايف تايجر"، "ليلة صامتة"، "الابن"، "الصقيع"، "إنتركم 15"، "الفتاة التي تأتي كل خميس"، "أبواق السماء"، "مربى الفراشات"، "إيلينا"، "ستيك هاوس"، "جنيّة الأثداء".

واستحدثت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة مسابقة جديدة بعنوان "أفلام ذات أثر في المجتمع المدني"، ضمن أقسام دورته السادسة، ويشارك بالمسابقة 8 أفلام وهي : "خلاص: نساء يعلنّ العصيان"، "أبواب مكة"، "بداية الخيط"، "حكايتها"، "مش بس أمّ"، "يحكى أن"، "Stereotyping" ، "نوبي أنا".

لجنة تحكيم داليا البحيري سينرجى المجتمع المدنى مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الباجور ماجدة خير الله شركة سينرجي صقيع مهرجان اسوان مهرجان أسوان لأفلام المرأة مقدمة اسوان الدولي جمعية نقاد السينما المصريين

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

بوتين يوقع على إجراءات اقتصادية خاصة لمواجهة عقوبات الغرب

النتيجة الكاملة لانتخابات «المهندسين» على مناصب رؤساء النقابات الفرعية

وزير التموين يكشف أسباب إلغاء مناقصة استيراد القمح

وزير التموين: سعر القمح المحلي زاد 100 دولار للإردب

انخفاض الحرارة وتحذيرات من اضطراب الجو.. حالة الطقس الأيام المقبلة

الرئيس السيسى: لو الأمر بيدى لأعطيت المواطن 30 ألف جنيه راتبًا شهريًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسي ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا