استهدف قصف روسي مكثف العاصمة الأوكرانية كييف، منذ قليل، حسبما أفادت فضائية سكاى نيوز عربية.

فيما أظهرت صور أقمار اصطناعية أمريكية، قوات برية روسية تتقدم صوب كييف في قافلة تمتد 27 كيلومترا.

وأظهرت الصور مئات العربات المدرعة والدبابات والمدفعية التابعة لروسيا تتقدم من جهة الجنوب نحو العاصمة الأوكرانية كييف.

وأفادت شركة "ماكسار"، بأن أحدث صور الأقمار الصناعية تظهر قافلة عسكرية روسية تمتد لحوالي 27 كيلومترا تتجه صوب كييف.

وأوضحت الشركة أن القافلة الروسية تضم مئات المركبات المدرعة والدبابات والمدفعية وعربات الدعم اللوجيستي، مؤكدة أنها تستمر في التحرك جنوبا نحو كييف.

وفى وقت سابق من اليوم، التقطت الشركة الأمريكية الخاصة صورا أظهرت أرتالا من القوات البرية الروسية تتحرك صوب العاصمة الأوكرانية كييف من مسافة نحو 64 كيلومترا.

ودعا رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، في وقت سابق قادة العالم بالاستمرار بتقديم السلاح إلى أوكرانيا.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن العقوبات الأوروبية لن تمر دون رد قاس.

وفى وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الفرنسي، لقناة "بي ام اف تي في" أن سفارة فرنسا في أوكرانيا تم نقلها من كييف إلى لفيف في غرب البلاد، في ضوء "الأخطار والتهديدات" الماثلة في العاصمة الأوكرانية بعد الغزو الروسي.

وأوضح جان ايف لودريان أن "السفير الفرنسي باق في اوكرانيا ليؤمن في الوقت نفسه دعما لمواطنينا وللسلطات الاوكرانية"، حسب الوكالة الفرنسية “فرانس برس”.

وقبل فرنسا، عمدت الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل إلى نقل سفاراتها إلى مدينة لفيف.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حذر من أن الحرب في أوكرانيا "ستطول" و"يجب أن نستعد لها"، مشيرًا إلى أن الحكومة تعد "خطة صمود" لمواجهة العواقب الاقتصادية للأزمة.