الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

فاطمة المعدول تعلق على بروتوكول التعاون بين «الثقافة» ومؤسسة «حياة كريمة»

فاطمة المعدول
فاطمة المعدول

قالت كاتبة أدب الطفل فاطمة المعدول، إن توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة ومؤسسة «حياة كريمة» يساهم في بناء بيوت للثقافة بجوار بيوت الفلاحين، مضيفة: «أتمنى أن تكون بيوت صغيرة تتضمن على قاعة متعددة الأغراض ومكتبة للكتب الإلكترونية وواحدة للكتب الورقية.. إذا حدث ذلك سيكون لدينا 4 آلاف بيت ثقافة».

وطالبت «المعدول» في تصريحات لـ«الدستور» بتدريب المشرفين على الثقافة في الأقاليم للعمل بهذه البيوت وهو ما يدعم قضايا الهوية والوطنية لدى الأجيال الجديدة وعن طريق الفن.

ووقعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وآية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة» بروتوكول تعاون يهدف لتفعيل الشراكة الاستراتيجية وتنفيذ محور بناء الإنسان المصري بحضور المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور أحمد بهى نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ياسمين الجندي عضو مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة ندا خضر مدير قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة وحمدي ممدوح عضو قطاع التنمية المتكاملة بالمؤسسة.

وزارة الثقافة مؤسسة حياة كريمة فاطمة المعدول بيوت للثقافة الثقافة فى الاقاليم بناء الإنسان المصري

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