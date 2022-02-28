الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بحكم قضائي.. محافظة بورسعيد تسترد 16 ألف متر مربع و30 مليون جنيه

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الإثنين، حكمًا بعودة 16 ألف م2 إلي المحافظة بمنطقة بورتكس بعد أن تم الاستيلاء عليها من قبل بعض الأشخاص.

وألزمت المحكمة  المتهمين برد 30 مليون جنيه للمحافظة مقابل انتفاع عن مدة الاستيلاء علي الأرض.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد استمرار مواجهة كافة أشكال التعديات والاستيلاء على أراضي وممتلكات الدولة مع اتباع الإجراءات القانونية .

وشدد محافظ بورسعيد على عدم التهاون فى أداء مهامه في مواجهة المخالفين واسترداد الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، حفاظاً على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وتوجيه رسالة واضحة للجميع بأنه لا تسامح مع أى تجاوز ضد ممتلكات الدولة.

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