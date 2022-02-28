الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ردًا على العقوبات.. روسيا تمنع سكّانها من تحويل أموال إلى الخارج

بوتين
بوتين

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر اليوم الإثنين، باتخاذ إجراءات دعما للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، من خلال منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.

وبحسب مرسوم نُشر على موقع الكرملين، فإنّ سكان روسيا ممنوعون من تحويل أموال إلى الخارج اعتبارًا من غد الثلاثاء، حسبما نقلت “فرانس برس”.

كذلك، أجبرت الجهات المصدرة الروسية اعتبارًا من الإثنين على أن تحول إلى الروبل ثمانين في المئة من العائدات التي تلقتها بالعملات الأجنبية منذ الأول من يناير الجاري، وأن تستمرّ في التحويل وفق هذه النسبة في المستقبل.

وجاء إعلان هذه الإجراءات في وقت يحاول الاقتصاد الروسي تعزيز دفاعاته في مواجهة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى أنها ستستبعد بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت" العالمي للتبادلات المالية بين المصارف وستمنع أى تعامل مع البنك المركزي الروسي.

ودفعت العقوبات الاقتصادية بالمصرف المركزي الروسي، اليوم الإثنين، إلى رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ10,5 نقاط لتصل إلى 20% لاحتواء التضخم.

 

هذا، وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه يشترط لوقف غزو أوكرانيا الاعتراف بالقرم كأرض روسية وإعلان "حياد" كييف وتخلي الحكومة الأوكرانية عن "نازيتها".

وقال الكرملين في بيان، إثر اتصال هاتفي بين الرئيسين، إن بوتين اشترط "الاعتراف بسيادة روسيا على القرم ونزع سلاح الدولة الأوكرانية وتخليها عن نازيتها وضمان وضعها الحيادي" لتسوية النزاع.

الرئيس الروسي بوتين ​الكرملين​ تحويل أموال إلى الخارج سكان روسيا قرار

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وائل لطفي

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