بتوجيهات رئاسية.. نقل الفنان سمير صبرى إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى

نُقل الفنان سمير صبرى إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى لاستكمال العلاج اللازم بعد تعرضه لأزمة صحية، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بعلاجه على نفقة الدولة.

وكشف الناقد الفني طارق الشناوي الذي يحرص على متابعة تطورات حالة الفنان سمير صبري الصحية، أنه حتى الآن لم يجر العملية الجراحية الدقيقة فى القلب، وخلال الساعات القادمة سوف يقرر الأطباء الموعد النهائى لها.

وكان من المقرر أن يخضع الفنان سمير صبري لعملية جراحية لتوسيع "الشريان الأورطي" بالقلب، الخميس الماضي، لكن الأطباء تريثوا في إجراء العملية لحين استقرار وضعه الصحي.

يذكر أن مؤسسة الرئاسة تواصلت مع الفنان سمير صبري، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة.

ونقلت مؤسسة الرئاسة تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للفنان سمير صبري، وتأكيد توفير كل الإمكانات لحين تماثله للشفاء.

وعانى الفنان سمير صبري من بعض المشاكل على مستوى الأعصاب وإحدى قدميه، ما جعله يخضع لعدة جلسات علاج طبيعي.

جدير بالذكر أن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أكد أن الفنان سمير صبري حالته مستقرة، وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "أطمئن كل جمهوره وأصدقائه على حالته الصحية، وأنا اليوم كنت معه بصحبة وفد كبير على رأسهم ميرفت أمين وإلهام شاهين ودنيا سمير غانم ومنير مكرم، وكنا نتحدث معه ونضحك، وهو كما اعتدنا أن نراه بقفشاته وابتساماته".

وكان آخر ظهور للفنان سمير صبرى على الشاشة من خلال مشاركته في مسلسل “فلانتينو” مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام منها ديدو، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، وفيلم محمد حسين مع النجم محمد سعد، والمشخصاتي الجزء الثانى مع الفنان تامر عبدالمنعم.