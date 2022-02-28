أبرز ضيوف حفل ختام مهرجان أسوان السينمائي في دورته السادسة

ساعات قليلة وينطلق حفل ختام مهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته السادسة والتي انطلقت يوم 23 الماضي، واستمر لقرابة أسبوع وسط العديد من الفعاليات.

وعلمت “الدستور”، أن حفل ختام المهرجان سيحضر خلاله عدد كبير من النجوم من ضمنهم الراقصة الاستعراضية دينا، والفنان أمير المصري وسارة عبدالرحمن، بالإضافة إلى كلا من داليا البحيري وريم البارودي وبسمة وشيري عادل، بالإضافة إلى صناع الأفلام المشاركة في المهرجان.

وسيتم خلال حفل الختام تكريم الأفلام الحاصدة لجوائز المهرجان في نسخته الحالية، وهو ما سيتم الإعلان عنه تواليا خلال حفل الختام.

واختار مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ١٢ فيلماً يمثلون ١٨ دولة للمشاركة في مسابقة الفيلم الطويل وهي: "كما في السماء"، "الكوكب (إل بلانيتا)"، "أم صالحة"، "اسم سري"، "فرحة"، "قوارير"، "الفتاة الجديدة"، "ريحانة"، "إيمي المقدسة"، "جنة الطاووس"، "أرواح عابرة"، "روابط مقدسة".

وكانت قد أعلنت إدارة المهرجان عن مشاركة 24 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة وهي: "1+1"، "مالا نعرفه عن مريم"، "شم النسيم"، "ميكروباص"، "عنقاء"، "جينز"، "عروس البحر"، "سماء أغسطس"، "أسرّة باردة"، "صمّاء"، "أنا بخير، ماذا عنك؟"، "قصص حب على عجلات"، "غرفة الخطابات"، "فايف تايجر"، "ليلة صامتة"، "الابن"، "الصقيع"، "إنتركم 15"، "الفتاة التي تأتي كل خميس"، "أبواق السماء"، "مربى الفراشات"، "إيلينا"، "ستيك هاوس"، "جنيّة الأثداء".

ويتنافس علي جوائز مسابقة الفيلم المصري في دورة هذا العام 4 أفلام هي "قمر 14" إخراج هادي الباجوري، فيلم "أبو صدام" إخراج نادين خان، فيلم "وش القفص" إخراج دينا عبد السلام، فيلم "العودة" تأليف وإخراج سارة الشاذلي.

واستحدثت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة مسابقة جديدة بعنوان "أفلام ذات أثر في المجتمع المدني"، ضمن أقسام دورته السادسة، ويشارك بالمسابقة 8 أفلام وهي : "خلاص: نساء يعلنّ العصيان"، "أبواب مكة"، "بداية الخيط"، "حكايتها"، "مش بس أمّ"، "يحكى أن"، "Stereotyping" ، "نوبي أنا".

وللعام السادس على التوالي يناقش منتدى "نوت" لقضايا المرأة، الذي يعقد ضمن فعاليات مهرجان أسوان، العديد من القضايا الهامة التي تواجه المرأة بصفة عامة وصانعات السينما بصفة خاصة، من بينها كيفية تعاون منظمات المجتمع المدني مع الدولة لتحقيق أقصي استفادة للمرأة في مصر، وذلك بمشاركة باحثات وكاتبات في مجال قضايا المرأة بمصر والعالم.

وانطلق قبل المهرجان برنامج الورش بمشاركة 255 فتاة وشاب وطفل، وتمثل الفتيات نسبة ٧٠% منهم، وبدأ بورشتي "صناعة الفيلم"، و"تقنيات صناعة الفيلم" (مشروع سينما أسوان الجديدة)، تحت إشراف السيناريست وسام سليمان، والمخرج ياسر نعيم، والمخرجه ندى رزق، ويبدأ الجزء الثاني من الورش بداية من الغد.