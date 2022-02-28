انخفاض الحرارة وتحذيرات من اضطراب الجو.. حالة الطقس الأيام المقبلة

تصدر وسم «الأرصاد الجوية» و«درجات الحرارة غدًا» تريند محرك البحث العالمي جوجل، بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض شديد في درجات الحرارة بداية من يوم الخميس، ويستمر حتى صباح يوم السبت.

يتحدث لـ«الدستور» الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة.

وقال الدكتور محمود شاهين، إنه بداية من فجر يوم الخميس تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير ومفاجئ على جميع أنحاء الجمهورية يعادل حوالي 10 درجات، ليصل الإحساس الفعلي للحرارة على القاهرة الكبرى في حدود 17 درجة، ومدن سواحل المتوسط في حدود 15 درجة، أما محافظات الصعيد فتكون الحرارة في حدود 19 درجة.

وأنه بعد الاطلاع علي كافة النماذج العدادية العالمية للطقس، وجميع خرائط هبات الرياح وتوقعات درجات الحرارة والكتل الهوائية تبين أن يستمر ارتفاع الحرارة بالتدريج خلال الأيام القليلة القادمة وتصل ذروة الارتفاع يوم الأربعاء المقبل، لتسجل الحرارة على القاهرة 27 درجة، وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا الأربعاء.

واستكمل: يعقب الارتفاع انخفاض مؤقت في درجات الحرارة لتصل على سبيل المثال درجة الحرارة بالقاهرة يوم الخميس إلى 20 درجة مئوية، ويصل الانخفاض لشمال الصعيد، ويتقدم ليشمل الانخفاض كامل الجمهورية يوم الجمعة، ومع انخفاض الحرارة يوم الخميس تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

ونبه على المواطنين بعدم الانخداع بالارتفاع: «الانخفاص قادم لا محالة، نحن مازلنا في فصل الشتاء والنصف الأول من الربيع يشبه الشتاء بشكل كبير، إذ تكون الاضطرابات الجوية حادة وسريعة، ومن الوارد نشاط منخفض السودان خلال الفترة المقبلة، والذي يعمل علي تكون الحالات الجوية القوية»، مشددًا على عدم تخفيف الملابس، خصوصًا للأطفال.