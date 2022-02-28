الإثنين 28 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حقيقة خطوبة ويجز وهدى المفتى بعد طرحه أغنية «البخت»

ويجز وهدى المفتى
ويجز وهدى المفتى

ننشر حقيقة خطوبة ويجز وهدى المفتى بعدما أثار اهداء ويجز أغنيته الجديدة "البخت للنجمة هدى المفتى حالة من الجدل حول حقيقة ارتباط هدى المفتى وويجز عاطفيا. 

خطوبة ويجز وهدى المفتي

خاصة بعد أن بدأ رواد السوشيال ميديا التساؤل حول سبب اهداء ويجز الأغنية لهدي المفتى تحديدا. 

وأكد البعض أن ويجز يمر بحالة عاطفية خاصة وان كلمات الأغنية اختلفت تماما عن اللون الذي يقدمه ويجز لجمهوره منذ فترة. 

وعقب ذلك انتشرت العديد من الصور التي تجمع ويجز وهدى المفتى وقام رواد السوشيال ميديا لتهنئتهم على الخطوبة خاصة مع تعليق كل منهما على الصور بايموشن قلب . 

وكشف مصدر مقرب من هدى المفتى لـ"الدستور" عن حقيقة هذه الصور مؤكدا ان الصور المنتشرة للنجمين من مسلسل بيمبو الذي جمعهما مؤخرًا على إحدى المنصات الإلكترونية وشارك فيه ويجز كأول تجربة له في عالم التمثيل. 

ونفى المصدر وجود أي علاقة عاطفية بين ويجز وهدى المفتى مؤكدًا أنهما أصدقاء على المستوى الشخصي والفني. 

فيما ظهر ويجز على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمقطع فيديو مستنكرا الاخبار المنشورة ومعلقا :" هو في ايه الكلام مكنش كده امبارح ". 

طرح أغنية البخت لويجز 

طرح مطرب الراب الشهير «ويجز» أحدث أعماله الغنائية بعنوان «البخت» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وحققت الأغنية نسب مشاهدة كبيرة في أقل من 24 ساعة فور طرحها، حيث اقتربت الأغنية من تحقيق المليون الأول كنسبة مشاهدة، متصدرة المركز الأول للمحتويات الرائجة بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، بالرغم من كلمات الأغنية الحزينة والتي لم يعتد «ويجز» على تقديمها للجمهور خلال أعماله الغنائية السابقة.

أول أعمال ويجز التمثيلية

وقدم ويجز أول عمل تمثيلي له بمشاركة هدى المفتي  في مسلسل "بيمبو" الذي عرض مؤخرا على إحدى المنصات الإلكترونية والعمل من تأليف منة فوزي، و محمد أديب، و عبد العزيز النجار، و خالد خلة، و إخراج عمرو سلامة، ويشارك في المسلسل العديد من الفنانين الشباب، من بينهم حسن مالك، و عباس أبو الحسن، و سينتيا خليفة، و سارة عبد الرحمن.

وحقق «ويجز» نجاحًا كبيرًا بالحملة الإعلانية التي شارك فيها لصالح إحدى شركات الاتصالات، وتعاون فيها مع النجم أحمد مكي، وتصدرت الأغنية التي قدماها سويًا محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

وطرح مطرب الراب مؤخرًا أغنية جديدة تحمل عنوان «مش خالصة» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وتعاون فيها مع مطرب الراب المغربي طه فحصى، والشهير بلقب «الجراند توتو».

وحققت أغنية «مش خالصة» نسبة مشاهدة عالية منذ طرح فيديو كليب الأغنية، والتي تم تصويرها في المغرب، حيث حققت نسبة مشاهدة تخطت الـ2 مليون و400 ألف مشاهدة منذ طرحها في 23 ديسمبر الماضي.

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وائل لطفي

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