«الداخلية» تنقل شخص مجهول الهوية لدار رعاية بعد منشور «فيسبوك»

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن تواجد أحد الأشخاص يفترش الأرض بأحد الشوارع، بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وانتقلت قوة أمنية وبالفحص، تبيَّن تواجد شخص مجهول الهوية، ويفترش الأرض ببعض البطاطين، أعلى الرصيف بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم إيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المخصصة لذلك.

جدير بالذكر، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد تمكنت من كشف ملابسات ما تم نشره على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لإحدى السيدات التمست خلاله مساعدة شاب متواجد بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة، يرتدي ملابس خفيفة ورثة، وعدم تجاوبه مع الأشخاص.

وعلى الفور، تم الانتقال لمحل البلاغ والتوصل للشاب، يبلغ من العمر 21 عامًا بدون عمل، مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وتبين قيامه باستجداء المارة بمنطقة وسط المدينة.

وبمناقشته، قرر بتركه مسكن أهليته، لوجود خلافات مع والده، وأنه يقوم بممارسة أعمال التسول واستجداء المارة، لتحقيق عائد مادي يساعده على الإنفاق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.