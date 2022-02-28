الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط عاطل بحوزته «كوكتيل» مخدرات وأسلحة نارية بالعجوزة

ضبط عاطل
ضبط عاطل

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إلقاء القبض على عاطل يقوم بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة العجوزة تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال يفيد قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة العجوزة، وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد مصطفي خليل مفتش مباحث قطاع الشمال تبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة)  يقوم بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة العجوزة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة و الرائد مصطفي عبد الستار و الرائد أحمد منتصر معاوني رئيس المباحث من إلقاء القبض عليه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (كمية من المواد المخدرة "بودر – حشيش – آيس - هيروين"- فرد محلى وطلقة من ذات العيار - مبلغ مالى- هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الجيزة عاطل المواد المخدرة العجوزة حشيش

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وائل لطفي

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