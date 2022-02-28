لإبداء الرأي الشرعي.. إحالة أوراق 6 متهمين بمقتل طفل في المنيا للمفتي

قضت محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 6 متهمين إلى فضيلة المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهمين شنقا.

كما قضت بالسجن المشدد على اثنين آخرين بالسجن 10 سنوات، لقيامهم باختطاف طفل واحتجازه وإلقائه حيا بمصرف المحيط بمركز سمالوط شمال المنيا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بقصد طلب الفدية من أسرته.

وتعود أحداث القضية رقم 12725 لسنة 2012، والمقيدة برقم 684 لسنة 2012 كلي شمال المنيا، بقيام المتهمين الـ8 خلال الفترة من 16-22 أكتوبر 2011، بدائرة مركز سمالوط في المنيا، اختطفوا، واحتجزوا، وقتلوا الطفل "م. م. م. ف" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وما إن ظفروا به حتى كبلوه وأوثقوه بالحبال واقتادوه عنوه معصوب العينين، والقوة بمصر المحيط حتي أيقنوا غرقه قاصدين من ذلك قتله، والمطالبة بفديه من أسرته.