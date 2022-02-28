5 مارس.. أولى جلسات محاكمة متهمين بقتل شخص وإصابة طفل بكفر الشيخ

قررت جهات التحقيق تحديد جلسة السبت القادم 5 مارس لبدء جلسات محاكمة المتهمين، باستعراض القوة ولوح بالعنف وقيامهما بقتل شخص عن طريق إشعال النيران بعد سكب مادة بترولية عليه، وكذلك طفل كان يمر في الطريق بقرية المنشية الكبرى، التابعة لمركز قلين.

وتبين من قرار إحالة جهات التحقيق المتهمين، لمحكمة الجنايات بفوة، بمحافظة كفر الشيخ، أنه في يوم 30 يونيو، 2021، بأن المتهم الأول ويدعي " أ . ا . ع . م . ص"، 26 عاما، نقاش، وشقيقه عبد الله، 23 عاما، يعمل نجار مسلح، مقيمان بقرية المنشئة الكبرى، حيث قاموا باستعراض القوي، ولوحا بالعنف، داخل قرية المشية الكبرى التابعة لمركز قلين، ضد محمد فتحي محمد العطار، ومحمد عماد شكري، وذلك بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق الأذى المادي بهما حال حيازتهما وإحرازهما أسلحة بيضاء ومواد معجلة بالاشتعال وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهما وتعريض حياتهما للخطر وتكدير أمنهما وسكينتهما، وقد وقعت بناء على تلك الجريمة جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ضد الضحية الأول بعد أن بيت النية وعقد العزم على ذلك.