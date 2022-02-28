«الرقابة المالية» توافق على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي لـ«طوكيو مارين»

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي لشركة طوكيو مارين جنرال تكافل، ليكون مركز إدارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني بالوحدتين رقم 1 و2 بالدور الخامس فوق الأرضي، بالعقار 51 شارع بيروت – مصر الجديدة – القاهرة.

وأوضحت الهيئة أن موقع ممارسة النشاط بجميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء التي يلزم موافقة مسبقة من الهيئة، مع مراعاة قرار مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008.

ويراعى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، حيث يجوز لمجلس الإدارة أن ينشىء لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو الخارج فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء، فيلزم موافقة مسبقة لفتح فروع بها.

وألزمت الشركة بنشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي للنشر وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وأشارت إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية.

واطلعت على قرار رئيس الجمهورية رقم 192 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار رقم 8 لسنة 2009 بشأن قيد الشركة بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين، وعلى كتاب الشركة بشأن تعديل المادة 4 من النظام الأساسي والنشر بالوقائع المصرية، وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة بهذا الشأن.

وكان قد كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية بلغ إجمالي قيمة إصدارات اسهم التأسيس وزيادات رؤوس الأموال واصدارات سندات التوريق والسندات الخضراء نحو 45.323 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر 2021، مقابل اصدارات بقيمة 28.269 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 60.3%

وبلغت إجمالي قيمة اسهم التأسيس نحو 3.673 مليار جنيه لعدد 203 إصدار مقابل 3.723 مليار جنيه لعدد 284 إصدار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع 1.3%.