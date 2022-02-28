الإثنين 28 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبى يريد ضم أوكرانيا لأنها واحدة منا

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين

أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ودعت لدمجها في كافة فضاءات الاتحاد.

 

وقالت فون دير لاين في مقابلة مع يورونيوز: "تشارك أوكرانيا في بعض العمليات الأوروبية، على سبيل المثال، في دمج السوق الأوكرانية في سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة. نتعاون بشكل وثيق للغاية، في مجال الطاقة وفي مجالات أخرى".

 

وتابعت "بمرور الوقت، يجب أن تنضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، هذا البلد واحد منا، ونريد أن نراه في الأسرة الأوروبية".

 

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس الماضي إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

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