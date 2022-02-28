الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تقدم مساعدات عسكرية غير قتالية بقيمة 25 مليون دولار لأوكرانيا

مساعدات عسكرية كندية
مساعدات عسكرية كندية

أعلنت الحكومة الكندية، إرسال مساعدات عسكرية إضافية غير قتالية لأوكرانيا بقيمة ما لا يقل عن 25 مليون دولار.

 

وتشمل المساعدات الخوذات والدروع الواقية للبدن والأقنعة الواقية من الغازات ومعدات الرؤية الليلية.


وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في مؤتمر صحفي، بجانب وزيرة الدفاع أنيتا أناند -: إنها تنسق مع نظيرها البولندي لتسليم الشحنات إلى أوكرانيا.


وأضافت جولي - "تعمل كندا وحلفاؤها سويا لتزويد أوكرانيا بالأدوات التي يحتاجونها لمواصلة القتال. نسمع دعواتهم لمزيد من المساعدة، ونحن نقوم بدورنا".


فيما أكدت أناند أنه تم تسليم أكثر من 7 ملايين دولار من المساعدات العسكرية المميتة التي تعهدت بها كندا في السابق، مشددة على أن مهمة قتالية لمساعدة أوكرانيا "ليست متاحة" لكندا أو حلفاء الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة ، على الرغم من أن الناتو كان يعمل على تعزيز دفاعاته في المنطقة.


ولم تستبعد أناند تقديم مساعدات عسكرية قتالية إضافية لأوكرانيا.

قدم العسكري الحكومة مؤتمر مؤتمر صحفي وزير بعد عمل أوكرانيا الولايات المتحدة جولى مليون دولار مساعد سليم في مؤتمر

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