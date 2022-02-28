«الصحة العالمية» تدعو لفتح ممر آمن للإمدادات الطبية إلى أوكرانيا

دعت منظمة الصحة العالمية إلى فتح ممر آمن عبر بولندا لإيصال المساعدات الطبية الحيوية إلى أوكرانيا، وحذرت من أن إمدادات الأكسجين في مستشفيات البلد المذكور منخفضة بشكل خطر.

وقال الأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس ومديرها الإقليمي لأوروبا هانز كلوغه، إن إمدادات الأكسجين تقترب من نقطة خطرة للغاية ومعظم المستشفيات قد تستنفد احتياطياتها في غضون الساعات الأربع والعشرين القادمة، ما يعرض حياة الآلاف للخطر.

وأضافا أن منظمة الصحة العالمية تعمل على توصيل أسطوانات الأكسجين من شبكاتها الإقليمية، مؤكدين أن الإمدادات ستحتاج إلى "عبور آمن بما في ذلك عبر ممر لوجستي من بولندا".

وتابع المسؤولان في بيانهما: "من الضروري ضمان وصول الإمدادات الطبية الحيوية بما في ذلك الأكسجين، لمن يحتاجون إليها".

وتواصل القوات الروسية لليوم الرابع عمليتها الخاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا مع التركيز على قطاعها المالي، بالإضافة للدعم العسكري الذي أعلنت العديد من الدول تقديمه إلى كييف.

وعلى صعيد آخر، أعربت منظمة الصحة العالمية،عن قلقها حيال إمدادات الأكسجين العلاجي في أوكرانيا، محذرة من أن أغلب المستشفيات الأوكرانية سينفد منها الأكسجين، خلال 24 ساعة.



من جانبه، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس والمدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانز كلوج، في بيان مشترك نشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة، إلى توفير مسار آمن لإمدادات الأكسجين، على أن يتضمن ممرا لوجستيا عبر بولندا.



وقال جيبريسوس وكلوج: "الشاحنات غير قادرة على نقل إمدادات الأكسجين من المصانع إلى المستشفيات عبر البلاد، بما في ذلك العاصمة كييف، أغلب المستشفيات (في أوكرانيا) قد تستنفد احتياطي الأكسجين، خلال الـ24 ساعة المقبلة، وبالفعل هناك مستشفيات نفد منها، ما يضع آلاف الأرواح على المحك".



وكانت أعربت منظمة الصحة العالمية، الخميس، عن قلقها بشأن احتمال حدوث حالة طارئة صحية في أوكرانيا بعد غزو القوات الروسية للبلاد.