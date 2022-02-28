بيونسيه تتألق بالفستان الأحمر والشعر المجعد فى عشاء رومانسى

تألقت النجمة العالمية بيونسيه في آخر ظهور لها أثناء تناولها وجبة عشاء علي أضواء الشموع الرومانسية مع زوجها جاي زي.

وظهرت بيونسيه في إطلالة جذابة اعتمدت من خلالها على الظهور بالشعر المجعد الغجري وفستان أحمر جذاب.

بيونسيه

وحسبما أفادت صحيفة "The Daily Mail" البريطانية قضى الثنائي ليلتهما في مطعم Mother Wolf الجديد في لوس أنجلوس، والذي يقدم المأكولات الإيطالية الراقية واستمتعا بأكواب من النبيذ الأبيض، حيث بدا باي وجاي مرتاحين وسعداء لأنهما حصلا على بعض الوقت الفردي أثناء الاستمتاع بمطعم جديد.

بيونسيه

وأرتدى جاي زي، في إطلالته قبعة وقميصًا أبيض، وظهر وهو يشارك زوجته في احتساء مشروب وهو يضحك ويتحدث معًها.

وكانت النجمة الأمريكية بيونسيه خطفت الأضواء بعد أن ظهرت في حملة جديدة رفقة زوجها المغني الأمريكي جاي زي، وهي ترتدي ألماسة فاخرة ونادرة تقدر قيمتها بـ30 مليون دولار، وذلك لكون الثنائي الوجهين الجديدين لحملة "About Love" التي أطلقتها شركة المجوهرات الفاخرة "Tiffany & Co's".

و حسب تقرير لصحيفة "The Daily Mail" البريطانية فإن بيونسيه تأثرت بفستان ارتدته النجمة الراحلة هولي غولايتلي وهي الشخصية التي أدت دورها النجمة الراحلة أود ري هيبورن في الفيلم الروم انسي الكوميدي "Breakfast at Tiffany's" الذي عرض عام 1961 وارتدت فستانا أسود مكشوفا بجوار زوجها.

وظهرت بيونسيه في اللقطة التي ارتدت فيها فستانا يماثل فستان أودري بينما كانت ترتدي ألماسة من عيار 128.54 قيراط من تصميم شركة "Tiffany" مما يجعلها خامس امرأة على الإطلاق ترتدي هذه القطعة الثمينة والأولى التي تظهر مرتدية إياها في إحدى حملات الشركة.