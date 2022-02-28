الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول موريتانى: مصر رائدة فى مجال الطب

الدكتور خالد ولد
الدكتور خالد ولد اسلم ولد بيه

أكد رئيس الهيئة الموريتانية لأمراض القلب الدكتور خالد ولد أسلم ولد بيه، أن مصر رائدة في مجال الطب وخصوصا في مجال أمراض القلب، مشيدا بالتجربة المصرية الرائدة في مجال الطب.


و قال ولد بيه - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش المؤتمر الموريتاني الثامن لأمراض القلب في نواكشوط - إن التجربة المصرية في مجال أمراض القلب فريدة من نوعها ونحن ننظر بعين الإعجاب والتقدير للتجربة المصرية ويشارك معنا أطباء موريتانيون من خريجي الجامعات المصرية و نتطلع لمشاركة مصرية في مؤتمر أمراض القلب المقرر قبل نهاية العام الجاري.


و أوضح أن المؤتمر شهد مشاركة 250 مشاركا بينهم أخصائيون كبار في مجال طب القلب و الشرايين، وهو أول مؤتمر تنظمه الهيئة منذ ظهور وبار كورونا، مشيرا إلى أن هناك توصيات في أمراض الصمامات وفي اضطرابات القلب والوقاية وفي قصور عضلة القلب ومشاركة أخصائيين كبار من أبرزهم البروفسير اريك فاهانياه، و هو طبيب رئيسي في أمراض الصمامات عند الهيئة الأوربية لأمراض الصمامات.

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