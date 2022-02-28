الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تسجل 77 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

سجلت وزارة الصحة الجزائرية 77 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا، فيما تماثل 71 مريضا للشفاء.


وذكرت الوزارة - في بيان - أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 264 ألفا و855 حالة، من بينها 77 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 177 ألفا و437 شخصا، مضيفة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 6 آلاف و831 حالة، فيما يتواجد حاليا 14 مريضا في العناية المركزة.


ونوهت إلى أن 31 ولاية، من أصل 58، لم تسجل أي حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجلت 16 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت ولاية واحدة 10 حالات فما فوق.


وأوصت الصحة الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

 

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