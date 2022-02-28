زراعة الفيوم: استمرار المرور الميدانى على المحاصيل الشتوية وتوعية المزارعين

شدد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعه بالفيوم، على جهازي الإرشاد الزراعي والمكافحة بالمديرية والإدارات بتكثيف المرور الميداني على المحاصيل الشتوية وتوعية المزارعين بخطورة دودة الحشد الخريفية الجياشة وكيفية التصدي للآفات الزراعية والتواصل الدائم معهم لسماع مشاكلهم تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

خلال ذلك قامت إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بقيادة المهندس زاينهم عاشور مدير عام الارشاد الزراعى بالفيوم بالمرور على الزراعات الشتوية، لافتاً إلى أن حالة النمو جيدة ونسبة طرد السنابل 50 % ولا يوجد أي إصابات فطرية بالاصداء أو حشرية بدودة الحشد الخريفي.



وتم التنبيه على المزارعين بعدم رى القمح وقت هبوب الرياح وخصوصا بعد طرد السنابل.

كما تم التنبية على مزارعين بنجر السكر بالإهتمام بنظافة المحصول والتنسيق مع المصنع فى عملية التوريد.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواي بقيادة المهندس طه داهش مدير الإدارة الزراعية بابشواى بالمرور على الزراعات الشتوية بالمركز بحضور المهندس عبدالباقي يونس رئيس قسم المكافحة والمهندس وليد أمام مفتش الارشاد.



حيث تم المرور على جمعيات قصر بياض والجيلانى وأبو شنب ومنشاة هويدي وفحص الزراعات الشتوية مثل: القمح والبنجر والبصل والشيح البابونج والتأكد من أن الزراعات بحالة ممتازة ولا يوجد أي إصابات مرضية أو حشرية.



ولم يوجد اى إصابة بدودة الحشد الخريفية على القمح أو تغييرات بسبب الظروف الجوية ومتابعة تنفيذ حملة مكافحة القوارض ومتابعة توزيع الأسمدة بالكارت الذكي كارت الفلاح والأسمدة متوفرة بجميع الجمعيات وتم التنبية على مديري الجمعيات بتوزيع الأسمدة يوميا دون توقف خلال هذه الفترة والمرور اليومي على أعمال حماية الأراضي واتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعديات على الأراضي الزراعية والإبلاغ عنها بالمهد وحفر الأساسات والتشوين.

وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز اطسا بقيادة المهندس ماهر أبو رحيل مدير الإدارة بالمرور على الزراعات الشتوية بالمركز ناحية منشأة رحمي والصوافنة بحضور المهندس فيصل رجب والمهندس لطفي عاشور والمهندس عباس العشيري حيث تم التوعية للمزارعين بالتوصيات الخاصة بكل محصول وقام بالمرور قسم المكافحة بالإدارة.