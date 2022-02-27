مندوبو دول مجلس الأمن: العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا غير مبررة

قالت مندوبة بريطانيا في الأمم المتحدة السفيرة كارين بيرس، اليوم، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا غير مبررة، مشيرة إلى ضرورة الوقوف بجانب الشعب الأوكراني.

وأكدت مندوب إيرلندا في الأمم المتحدة «جيرالدين بيرن ناسون» أن استخدام روسيا لحق النقض يقوض شرعية مجلس الأمن، وأن موسكو تسببت في معاناة متزايدة للشعب الأوكراني.

من جهتها، قالت مندوب فرنسا في الأمم المتحدة السفير نيكولاس دي ريفيير: «نقف إلى جانب أوكرانيا والشعب الأوكراني»، كما شددت على ضرورة منع روسيا من انتهاك النظام الدولي.

وأكدت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة لروسيا أن العالم يراقب ما تقومون به في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح لروسيا بارتكاب جرائم في أوكرانيا.

وأوضحت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا «توماس جرينفيلد»، إلى أن تلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقوة النووية أمر خطير للغاية، مؤكدة أنه لا يمكن لروسيا استخدم حق النقض ضد المساءلة.

ونوه «جوزيب بوريل» الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي سيزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة.