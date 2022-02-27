الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عقد ندوة عن «الأمن القومى المصرى» بمركز شباب ميت سلسبيل

جانب من الندوه
جانب من الندوه

نفذ مركز شباب ميت سلسبيل اليوم، ندوة عن «الأمن القومي المصري هدف أي وحدة سياسية لتحقيق الاستقرار الداخلي»، وكذلك الحرص على تماسك الوحدة الوطنية وتحقيق السلام الاجتماعي بين قوى الدولة.

جاء ذلك بحضور ياسر الشرقاوي الذي تحدث حول مفهوم الأمن والأمان بمفهومهما الشامل والعام، وهو تحقيق الطمأنينة والاستقرار للفرد والمجتمع على حد سواء.  

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كما تناول أيضا التوعية بخطر تداول المعلومات غير الصحيحة وتعد بمثابة شائعات ومدى خطرها على الأمن القومي، خاصة إذا كانت المعلومات تتعلق بأمن الدولة أو قضايا مجتمعية بالإضافة الي التوعية بالأخطار المتعلقة بتداول المعلومات الشخصية على والسوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، وما تمثله من أخطار أمنية، ثم تحدث الشيخ على كارم مدير عام إدارة الاوقاف بالمطرية.

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مركز شباب ميت سلسيل الأحد ندوة الأمن القومي

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