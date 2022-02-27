الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ننشر برنامج مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية خلال شهر مارس 2022

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

يقيم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية خلال شهر مارس العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، إضافة إلى ورش العمل التي تبدأ من الأول من شهر مارس المقبل، وأبرزها حفل موسيقي علي هامش معرض المشروعات المعمارية الساعة 6 مساء الثلاثاء الموافق 1 مارس، في قاعة المسرح بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتقام ورشة أكوا لتنمية الكتابة الإبداعية «كيف تكتب روايتك من الصفر»، يوم الأربعاء 2 مارس، وتتضمن البنية المشهدية السردية الحكي التلقائي في الجزء الأول والثاني والثالث؟ كيف تسترسل في الحكي؟ من تقديم دكتور محمد عبد الحميد خليفة البنية المشهدية للسرد، ومراحل تحقيق الهدف، الخطوات التنفيذية، العقبات، الصراع من تقديم دكتور محمد عبد الحميد خليفة، والجزء الثاني الصراع وعلاقته بكل العناصر الفنية في الرواية من تقديم دكتورسحر شريف ودكتورة ندى يسري ودكتورة كوثر مروان، وذلك فى تمام الساعة 6 مساءً بقاعة المسرح.

ويحفل شهر مارس بالعديد من المعارض الفنية التى ينظمها مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية؛ أبرزها افتتاح معرض بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للمشروعات المعمارية والتي لها علاقة بجهود شباب المعماريين في الدراسة والتفاعل مع حركة العمران بالاسكندرية، في تمام الساعة 6 مساء ولمدة يوم واحد بقاعة الأخوين وانلي، يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس 2022.

وتقام ورشة فنون المسرح لذوي القدرات الخاصة يومي الأحد والأربعاء من 11 ص حتى 1 ظهرا، تحت إشراف عصام أحمد بدوى، وورشة الباليه أيام السبت والاحد والثلاثاء والخميس من 5 إلى 8 مساءً تحت إشراف مى سعد محمود، وورشة البيانو للكبار خلال أيام السبت والأحد والثلاثاء والخميس من 11 صباحاً إلى 8 مساءً، تحت إشراف مى أحمد صلاح الدين «مي شلبي».

فى الوقت ذاته، تقام ورشة البيانو للأطفال خلال أيام الاثنين والأربعاء من 4 إلى 7 مساءً، تحت إشراف إيمان رشيدي محمد  الروبي، وورشة الكمان خلال أيام السبت والأحد من 3 إلى 9 مساءً، تحت إشراف جون سمير صادق.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية عرض المشروعات المعمارية الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري الكتابة الإبداعية الحكي التلقائي

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