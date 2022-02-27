«تموين الإسكندرية» تضبط 5 طن كيماويات مجهولة المصدر

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط 5 طن منتج كيماوي مجهول المصدر داخل مصنع كيماويات بمنطقة العامرية غرب المحافظة.

جاء ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله احمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المنتجات الكيماوية حماية للمواطنين من المنتجات مجهولة المصدر وحماية للمستهلك من الغش التجاري والتدليس.

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بشن حملات على نطاق الإدارة وأسفرت عن ضبط مصنع للكيماويات لحيازته عدد ٢٥ برميل من منتج الكيدرزن المستخدم في صناعة البويات مجهول المصدر وبدون بيانات دالة على المحتوى الداخلي لهذه البراميل.

وتم التحفظ على عدد ٢٥ برميل زنة البرميل الواحد ٢٠٠ كجم تقريبا بإجمالي ٥٠٠٠ كجم (٥ طن) من منتج الكيدرزن (منتج كيماوي) المستخدم في صناعة البويات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.