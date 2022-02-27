الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة: نتطلع لنتائج المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

ليندا توماس جرينفيلد
ليندا توماس جرينفيلد

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن المباحثات المقرر عقدها بين الجانبين الروسي والأوكراني على الحدود الأوكرانية - البيلاروسية، هي قرار يعود للحكومة الأوكرانية، وتمثل جهدا دبلوماسيا جديدا لإعادة روسيا إلى طاولة الحوار، مؤكدة أن واشنطن تتطلع إلى نتائج هذه المحادثات.
وأكدت جرينفيلد أن الولايات المتحدة أشارت دائمًا إلى أنها تريد إيجاد حل دبلوماسي فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، وكانت تأمل في أن يجد الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين طريقا إلى طاولة المفاوضات، مشيرة إلى أنه "اتخذ قرارا مؤسفا باستخدام القوة عوضا عن الدبلوماسية".
وحول السبب وراء عدم شمول العقوبات الاقتصادية الجديدة لكل البنوك الروسية ولقطاع الطاقة الروسي، قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن عملية فرض العقوبات لم تنته، وإن بلادها مستمرة في بحث عقوبات أكثر "وربما أكثر قسوة" ضد روسيا.
وأوضحت أن الغرض من العقوبات هو وضع أكبر قدر ممكن من الضغط على الاقتصاد الروسي، والعمل على حماية اقتصاد الولايات المتحدة وحلفائها من تبعاتها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن قطاع الطاقة لا تشمله العقوبات الحالية إلا أن ذلك لا يعني أنه خارج الحسابات.
وقالت: " فلاديمير بوتين شخص لا يمكن التنبؤ برد فعله، سنرى كيف سيكون رده ولكن عليه أن يعلم أنه عندما يرد سنكون نحن جاهزين للرد أيضا".
وأكدت أن واشنطن ستستمر في العمل مع أوكرانيا لتلبية احتياجاتها ومنحها القدرة على الدفاع عن نفسها، مجددة التأكيد على ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الولايات المتحدة لن ترسل جنودها إلى أوكرانيا.
وقالت جرينفيلد إن "الغزو الروسي يظهر مدى عدم احترام الروس لمبادئ الأمم المتحدة وميثاقها، لسنا متفاجئين، لقد حذرت الولايات المتحدة من هذا لأسابيع قبل حدوثه، لكنه أظهر للعالم مدى عدم احترام الروس لنظام الأمم المتحدة".
وعن اجتماع مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم، قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن إن "روسيا عضو بمجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لكننا سنحملها مسئولية عدم احترام ميثاق الأمم المتحدة، وجود روسيا في مجلس الأمن لا يعني أنها محصنة من الانتقاد والعزلة والإدانة".
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

وزير التعليم يكشف حقيقة إجراء امتحان تجريبى للثانوية العامة

متحدث الخارجية: نرفض التعليق على بيان ليبيا.. والجهود تكون عبر القنوات الرسمية

الرئيس السيسى يوجه بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى من السلع

«الرقابة الصحية» تشارك في مؤتمر نقابة الأطباء الأول «التطبيب عن بعد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

بسنت حسن

إبراهيم عيسى ومحاكم التفتيش

لواء.حمدى البطران

اغتيال يوسف السباعى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية.. ودفع الثمن

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

صور

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»