الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد امتحانات اللغة الإنجليزية

جانب من التفقد
جانب من التفقد

تفقد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة والدكتور أشرف قوطة استاذ مساعد اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة دمياط والمشرف على اللغة الإنجليزية بجامعة المنصورة الجديدة، اختبارات اللغة الانجليزية للمستوى E0 بالجامعة.

يذكر أن دراسة اللغة الإنجليزية هي أحد المتطلبات الجامعية، ولا يستطيع الطالب الانتقال إلى الفرقة الثانية إلا بعد اجتياز مستويات اللغة الإنجليزية المقررة.

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واتفقت الجامعة في بداية العام الدراسي الحالي مع هيئة الأمديست الأمريكية (Amideast) على عقد امتحانات التوفل لتحديد المستوى لكل طلاب الجامعة، وعلى ضوء نتيجته تم تقسيم الطلاب لعدة مستويات على النحو التالي: الطلاب الحاصلون على أقل من 400 درجة يتم تصنيفهم لدراسة المستوى E0، وبعد اجتيازه يدرسون المستوى E1. أما الطلاب الحاصلون على درجات من 400 - 524 درجة فيتم تصنيفهم لدراسة المستوى E1 مباشرة، في حين أن الطلاب الحاصلين على درجات أكثر من 524 وحتى 700 يتم تصنيفهم في المستوى المتقدم، ويتم إعفاؤهم من دراسة مقرر اللغة الإنجليزية بعد أن حققوا المستوى المطلوب.

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وأشار الدكتور أشرف قوطة إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا اختبار المستوى E0 بلغ 435 طالبا وطالبة بعد أن قاموا بدراسة مقرر اللغة الإنجليزية بالفصل الدراسي الأول من خلال منهج تفاعلي لتنمية مهارات اللغة المختلفة، وذلك من خلال إحدى أفضل منصات التعليم في العالم والتي تقدمها مؤسسة ماجروهيل الأمريكية.

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وسيبدأ تدريس مقرر اللغة الإنجليزية للمستوي E1 الأسبوع القادم بغرض تنمية المهارات اللغوية لدى طلاب الجامعة، بما ينعكس إيجاباً على المستوى الدراسي للطلاب، خاصة وأن الدراسة بالجامعة تعتمد في المقام الأول على اللغة الإنجليزية.

معوض الخولي اليوم جامعة المنصورة المنصورة جامعة دمياط

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وائل لطفي

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