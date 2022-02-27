الإعدام لفلاح وعاملين قتلوا مواطنًا وشرعوا فى قتل آخرين بالفيوم

حكمت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم سالم رئيس المحكمة، في القضية رقم 16986 لسنة 2020 جنايات الفيوم بالإعدام شنقا لكل من أحمد ر ع 36 سنة عامل مقيم قرية أبهيت الحجر، وأحمد م م 35 سنة فلاح، مقيم قرية إبهيت الحجر، وشعبان ع ر 40 سنة عامل مقيم بمدينة سنورس، لقيامهم بقتل المجني عليه سيد م ع عمدا وشروعهم في قتل المجني عليهما محمد س م ومحمود ج م، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية في القضية.

تعود وقائع القضية الي 22 أبريل عام 2020 عندما تلقي مدير أمن الفيوم اخطارا بورود إشارة من مستشفى سنورس المركزي بوصول سيد م ع 47 سنة مقيم قرية أبهيت الحجر جثة هامدة الي المستشفى إثر إصابته بطلق ناري، كما وصل كل من محمود ج م 35 سنة مقين نفس العنوان ومحمد س م 18 سنة مصابين بطلق ناري، وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 2183 لسنة 2020 وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من أحمد ر ع 39 سنة، ومقيم قرية ابهيت الحجر وسبق اتهامه في العديد من القضايا، وأحمد م م 37 سنة عامل ومقيم بنفس العنوان، وشعبان ع م 40 سنة عامل ومقيم بمدينة سنورس وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين وأحيلوا الي النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة، وتبين أن المتهمين كانوا يسرقون محل خاص بالمجني عليهم وتصدوا لهم وكانوا يحملون أسلحة نارية، فأطلقوا علي المجني عليهم وابلا من الأعيرة النارية مما أودي بحياة المجني عليه الأول وإصابة ال2 الآخرين .

وتمت إحالة الواقعة إلي محكمة الجنايات، التي أحالت أوراق القضية في الجلسة الماضية الي المفتي لإبداء الرأي الشرعي، وبعد ورود رأي المفتي قررت المحكمة اليوم الإعدام شنقا للمتهمين الثلاثة.