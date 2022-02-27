الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بالرصد الفوري والمتابعة للتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فوراً

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على الرصد الفوري والمتابعة الميدانية المستمرة لأي تعديات على الأراضي الزراعية وازالتها فوراً دون تقصير أو تهاون بالتنسيق مع الجهات المعنية مؤكداً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حق الشعب والأجيال القادمة في الاراضى الزراعية لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون وتكرار المخالفة.

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وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية العمل بكافة الطرق الممكنة للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي ومنع البناء على الاراضى الزراعية، بناء على تعليمات وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمة أحمد ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري والمهندس عمر سيف النصر مدير عام رى أسيوط والمهندس مدحت عاطف مدير حماية النيل وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء.

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- متابعة التعديات ميدانيا ومن خلال منظومة المتغيرات المكانية

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية من بينها الوحدات المحلية بالمراكز والقرى ولجان المتابعة ومديريات الخدمات المختلفة لإزالتها في المهد ومنع تكرارها مرة أخرى، لافتاً إلى توجيهاته المستمرة لرؤساء المراكز والأحياء وإدارة المتابعة الميدانية ومنظومة المتغيرات المكانية بزيادة الفاعلية وبذل مزيد من الجهد، في رصد التعديات بمراكز وقرى ونجوع المحافظة والعمل على إزالتها في مهدها والتعامل فوري ومباشر وبشكل حاسم ورادع لإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة موضحاً أنه لن يقف مكتوفي الأيدي تجاه من المسئولين المقصرين في مواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعدٍ جديد كل في نطاق عمله.

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كما أكد المحافظ على الاستمرار في إزالة التعديات الواقعة على مجرى النيل بالإضافة إلى التعديات الواقعة على الجسور والترع والمصارف والتي تعوق سريان المياه تأكيداً على هيبة الدولة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة تنفيذاً لتعليمات الحكومة باستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة ومواجهة التعديات على أملاك الدولة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة كافة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتعدين والمخالفين للقانون لافتاً إلى تلقيه تقريراً بصفة دورية سواء يومي أو اسبوعي بنتائج العمل الميدانى وهذه الحملات المتتابعة والمتتالية لتنفيذ قرارات الازالة ورصد التعديات والمتغيرات المكانية.

مجلس الوزراء اسيوط محافظة الدكتور مصطفى مدبولي محافظ أسيوط مصطفى مدبولى الأراضي الزراعية التنمية المحلية مخالفات البناء الإجراءات القانونية نائب المحافظ اللواء عصام سعد

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