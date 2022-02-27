الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النائبة دينا هلالي: الجمعيات الأهلية شريك للدولة في تحقيق التنمية ورفع الوعي

النائبة دينا هلالي
النائبة دينا هلالي

أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن الفترة الراهنة تشهد تطور ملحوظ لأنشطة الجمعيات الأهلية في مصر، خاصةً بعد صدور قانون الجمعيات الأهلية عام 2019، الذي ينظم عمل الجمعيات بكل حرية وشفافية وقائمة على الديمقراطية والمشاركة في مختلف القضايا والتحديات الحالية، فضلًا عن الاستفادة من التحول الرقمي في عمل الجمعيات الأهلية وتسجيلها الإلكتروني.

وقالت "هلالي"، إن المجتمع المدني يلعب دورا كبيرا في الحياة العامة، وقد حرصت القيادة السياسية على تنظيم عملهم وتقديم كافة أوجه الدعم إليهم، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الجاري عامًا للمجتمع المدني، ويصل عدد الجمعيات الأهلية المسجلة لدى الحكومة نحو 32 ألف مؤسسة وجمعية أهلية، مشيرة إلى أن الجمعيات الأهلية تشارك في العديد من الملفات الهامة في الوقت الحالي، وفي مقدمتها مؤتمر المناخ cop 27، الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، من خلال دورها في زيادة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة وعدم تلويثها للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على المواطنين في مختلف أنحاء العالم.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن الجمعيات الأهلية تشارك أيضًا في عدد من التحديات والملفات الحالية مثل أزمة الزيادة السكانية من خلال توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية على المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، فهي تشارك الدولة في استراتيجيتها لمواجهة الزيادة السكانية، مؤكدة أن الجمعيات الأهلية حاليًا أصبحت شريكة الدولة في استراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة، والقيام بالأنشطة المختلفة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تلك الأنشطة التي تهدف لتوفير حياة كريمة للمواطنين وزيادة وعيهم بالتحديات الراهنة، والمشاركة المجتمعية الفعالة.

وأشارت إلى أن الجميعات الأهلية تشارك الدولة أيضًا في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية لذوي الإعاقة والأطفال والفئات الأكثر احتياجًا، فهي شريك هام، وتلعب دور مهم في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي شرم الشيخ المجتمع المدنى الجمعيات الأهلية توعية المواطنين القيادة السياسية التغيرات المناخية الزيادة السكانية قانون الجمعيات الأهلية قانون الجمعيات عضو مجلس الشيوخ الحفاظ على البيئة عام ا للمجتمع المدني زيادة السكان النائبة دينا هلالي تغيرات المناخية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

تشييع جثمان الراحلة جالا فهمى من مسجد مصطفى محمود

«لا مجال لأي واسطة».. «الأوقاف» تنشر تحذيرًا مهمًا بشأن وظائف الأئمة والعمال

بتكلفة 100 مليار دولار.. وزير الري يكشف خطة الحكومة لمواجهة التحديات المائية

الأمم المتحدة: مقتل 64 وإصابة 240 من المدنيين جراء القتال فى أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد الاختلاف والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

صور

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

افتتاح معرض الزهور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا