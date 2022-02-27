السجن 6 سنوات لصاحب مقهي وعاطل أدارا مكانا لتعاطي المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الحميد هندي، رئيس المحكمة، بمعاقبة صاحب مقهى وعاطل بالسجن لمدة 6 سنوات، بعد اتهامها بتعاطي وإدارة مكان لتعاطي المخدرات.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الفتاح الزارع، والمستشار السيد مصطفى الحوراني، وسكرتير الجنايات كريم الجنادي.

و ترجع أحداث القضية رقم 38095 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد بضبط المتهمين داخل مقهى وتعاطي وحيازة المتهم الاول المخدرات داخل مقهى بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة انه اثناء بالمرور الأمني بدائرة القسم أبصروا المتهم " أ.ع.م" عاطل داخل مقهى المتهم "خ.ف.ع" صاحب مقهى وتفوح من ملابسه رائحة مخدر الحشيش.

وتبين أن المتهم الأول ممسكا بيدة سيجارة مشتعلة تنبعث منها رائحة الحشيش، وبتفتيشه عثر على سيجارة أخرى لمخدر الحشيش بمواجهة المتهم الأول أقر بحيازة المخدر للتعاطي بتفتيش، المتهم الثاني أقر بقيامه بتهيئة المقهي خاصته لتعاطي المتهم الاول المخدرات بمقابل مادي، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.