«كورن فلاك» بـ6170 جنيها.. أسعار الأعلاف في الأسواق

واصلت أسعار الأعلاف اليوم الأحد استقرارها فى الأسواق وتوافر ها رغم استيراد أغلب الخامات من الخارج، وقد بلغ سعر طن الذرة ”أرجنيني“ 5670 جنيها فيما بلغ سعر طن الذرة “برازيلي” 5670 جنيه، في حين بلغ سعر طن الذرة ”أوكرانى“ 5470 جنيها، بينما بلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلي” 895 جنيها.

وسجل سعر طن علف كورن فلاك ”ذرة أرجنيني” 6170 جنيها، بينما سجل طن علف بذرة الصويا SB مستورد 10500 جنيه، في حين سجل طن كسب صويا محلى 44% : 9400 جنيه، بينما سجل طن كسب صويا 46% محلى : 9600 جنيه، فيما سجل طن علف صويا فول فات “بذرة مستوردة” : 13200 جنيه، بينما سجل صويا فول فات ”بذرة محلى” : 12400 جنيه، في حين وصل سعر طن صويا هاى فات 43% ”بذرة مستوردة” 12800 جنيه، وول سعر طن علف صويا هاى فات 43 % ”بذرة محلية” 11200 جنيه.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% “مستورد” 6100 جنيه بينما بلغ سعر طن رده بران ”محلى” 4600 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين ”مستورد” 15300 جنيه، في حين بلغ سعر طن جيلوتين ”محلى” 14900 جنيه، وبلغ سعر طن سعر طن النخالة الخشنة 4200 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد) و4100 جنيه للطن فى شمال سيناء، فيما سجل سعر حمل تبن القمح الجديد 350 جنيها.

وسجل سعر طن أعلاف دواجن بادي 23 % : 9100 جنيه، بينما سجل سعر طن أعلاف دواجن نامي 21 % : 9000 جنيه، فيما سجل سعر طن أعلاف دواجن ناهي 19% : 8900 جنيه وسجل سعر طن إعلاف بادى نامي : 8250 جنيها، بينما سجل سعر طن أعلاف دواجن بياض 18% : 7900 جنيه، بينما سجل سعر طن أعلاف دواجن بياض 17% : 7750 جنيه وسجل سعر طن بياض 16 % : 7550 جنيها.