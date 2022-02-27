مسؤول أمريكى: لم ننته من فرض العقوبات على البنك المركزى الروسى

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، للصحفيين إن الدول الغربية تدرس إمكانية اتخاذ إجراءات تقييدية إضافية ضد البنك المركزي الروسي، وستنجزها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف: "هناك إجراءات أخرى يمكننا اتخاذها بخصوص البنك المركزي. ستعرفون ذلك لاحقا. ما زلنا بصدد الانتهاء من إجراءات تنفيذ العقوبات ضد البنك المركزي الروسي. قد تتعلق بحركة الأموال وبالأصول".

وتابع المسؤول: "المهمة هي تقويض قدرة البنك المركزي الروسي على حماية الروبل. <...> نحن ملتزمون بفكرة اتخاذ تدابير ضد البنك المركزي، لأنه أهم مؤسسة مالية. نخطط لفرض واتخاذ إجراءات جماعية حتى لا تتمكن روسيا من استخدام احتياطيات البنك المركزي لدعم عملتها من أجل تقويض تأثير عقوباتنا".

في وقت سابق، اتفقت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، وكذلك الاتحاد الأوروبي، على فرض قيود على البنك المركزي الروسي".

وجاء في بيان صدر عنها: "اتفقنا على اتخاذ إجراءات تقييدية من شأنها أن تمنع البنك المركزي لروسيا الاتحادية من استخدام احتياطياته الدولية بطريقة تقوض فعالية عقوباتنا".

وعلى صعيد آخر، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، إن سلطات الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على مغادرة كييف.

وذكرت الصحيفة، أن الأمريكيين على استعداد للقيام بهذه الخطوة حتى لا يقع زيلينسكي في أيدي القوات الروسية المتقدمة.

ونقلت "واشنطن بوست"، عن مصدر رفيع المستوى أن المسؤولين الأمريكيين تحدثوا إلى زيلينسكي في الأيام الأخيرة حول "قضايا أمنية مختلفة، بما في ذلك حول أكثر الأماكن أمانا بالنسبة له لضمان استمرارية عمل حكومته".

من جانبه قال مسؤول أوكراني، للصحيفة إن زيلينسكي لم يصدر أوامر بنقله إلى مدينة أخرى، على سبيل المثال إلى مدينة لفوف في غرب البلاد.

في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس 24 فبراير، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين، في كلمة متلفزة للمواطنين الروس، إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية"، لمساعدة سكان دونباس.

وعلى صعيد آخر ، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن "أوكرانيا تركت وحدها في حماية دولتها، والغرب يتحدث فقط عن دعمها".

وأضاف في كلمة إلى الأوكرانيين عبر Telegram أنه "لم يغادر كييف وأنه مع ممثلين آخرين للسلطة في الحي الحكومي في كييف".