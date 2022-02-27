الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تعبئة أكثر من 9500 جندى فرنسى ردا على الغزو الروسى لأوكرانيا

الجيش الفرنسي
الجيش الفرنسي

أعلنت هيئة أركان الجيش الفرنسي أن أكثر من 9500 جندي فرنسي تمت تعبئتهم بشكل مباشر أو وضعهم في حالة تأهب في إطار التحركات التي تأتي ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.


و قالت هيئة الأركان لوكالة فرانس برس "سوف يكون لدينا أكثر من 1500 جندي فرنسي يشاركون بشكل مباشر في مهمات لتعزيز وضعية حلف شمال الأطلسي على الخاصرة الشرقية".


و سيتم نشر حوالى 500 جندي في رومانيا، إضافة إلى 300 جندي موجودين بالفعل في إستونيا، حيث سوف يُرافق نحو مئة آخرين وصول 4 طائرات مقاتلة من طراز ميراج 2000-5 الهادفة إلى "تعزيز الدفاع الجوي لدول البلطيق"، بحسب المصدر نفسه.


و أضاف المصدر أنه تمت أيضا تعبئة حوالى 600 جندي في فرنسا لتنفيذ طلعات فوق بولندا. و قال "منذ 24 فبراير، تشارك فرنسا في الدفاع عن سماء بولندا بمهمتين في اليوم".


كما يوجد نحو 8000 جندي فرنسي "في حالة تأهب في إطار قوة الرد السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي" و التي تتولى فرنسا قيادتها في عام 2022، وفق المصدر.

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