رئيس الوزراء البولندي يبدي تخوفه من هجوم روسي شرق الاتحاد الأوروبي

دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في مقابلة مع صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية إلى مضاعفة الإنفاق الدفاعي في أوروبا، معربا عن خشيته من أن تشنّ روسيا هجوما على بولندا أو فنلندا أو دول البلطيق.

وقال مورافيتسكي في المقابلة التي نشرتها أيضا مجموعة "فنك ميديا" الألمانية، إنه "علينا افتراض أن بوتين سيرغب في توسيع نطاق سياسته العدوانية، أي (توسيع) غزوه. لقد بدأ في جورجيا، والآن أوكرانيا، والهدف التالي قد يكون دول البلطيق أو بولندا أو فنلندا أو دول أخرى على الجانب الشرقي".

وأضاف الزعيم البولندي: "نحن بحاجة إلى جيش أوروبي قوي"، مقدّرا أنه "يجب مضاعفة الإنفاق الدفاعي في أوروبا"، وفق وكالة “فرانس برس”.

وتابع: "ننفق حاليا حوالي 300 مليار يورو، يجب أن نصل إلى 500 - 600 مليار يورو. هذا ليس مستحيلا وسيسمح لأوروبا أخيرا بلعب دور رئيسي"، مشددا على أن "عصر السلام والنظام الدولي يقترب من نهايته.. علينا أن نكون على دراية بهذا. إنه اختبار للغرب وطريقة تعاملنا مع هذا الاختبار ستحدد مستقبلنا ليس لسنوات، ولكن لعقود".

كما اقترح رئيس الحكومة البولندي استبعاد الإنفاق الدفاعي من معاهدة الاستقرار الأوروبية للسماح لبلاده بإنفاق 3 إلى 4 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع من أجل الدفاع عن نفسها "في مواجهة العدوان الروسي على الاتحاد الأوروبي".

كما دعا ماتيوش مورافيتسكي إلى "رزمة عقوبات غير مسبوقة وساحقة" في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وبدء "نقاشات لجعل أوروبا مستقلة عن شراء المحروقات الروسية".

وقال إنه "من خلال شراء النفط والغاز الروسيين، نقوم الآن بتمويل سياسة العدوان الروسية".

وتشترك بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي مع أوكرانيا في حدود بطول 535 كيلومترا.

وشنت روسيا الخميس حربا على أوكرانيا وبدأت عمليات عسكرية على عدة مناطق أوكرانية وهو ما يمثل ذروة تصاعد التوترات الروسية مع أوكرانيا والغرب خلال الفترة الأخيرة.

وكانت دارت مواجهات منذ صباح السبت في كييف بين القوات الأوكرانية والروسية من أجل السيطرة على العاصمة الأوكرانية، وسط تقارير بأن الجزء الأكبر من القوات الروسية يبعد الآن 30 كيلومترا عن قلب كييف.