السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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التورم وآلام الساق.. علامات التي تدل على الإصابة بتجلط الدم

صورة أرشفية
صورة أرشفية

تعتبر جلطات الدم من المشكلات الخطرة التى تساهم في زيادة نسب الوفاة في العالم، كما أنها أحد العلامات التحذيري للكثير من الامراض الخطيرة والقاتلة.

تؤثر جلطات الدم على كل شخص بشكل مختلف ، ولكن عادة ما تكون هناك أعراض محددة، كما يقول اختصاصي طب الأوعية الدموية مايكل تران بموقع "health.clevelandclinic" الطبي.

ما هي جلطات الدم؟

الجلطة الدموية هي عبارة عن دم متصلب جزئيًا في وعاء دموي، فالأوعية الدموية توفر الطرق التي يستخدمها الدم للتنقل من قلبك إلى باقي أجزاء جسمك. هناك ثلاثة أنواع من الأوعية الدموية وهي الشرايين  التي تنقل الدم بعيدًا عن قلبك، الأوردة ، التي تنقل الدم إلى قلبك، بالإضافة إلي الشعيرات الدموية، التي تربط الشرايين والأوردة.

ويمكن أن تحدث جلطات الدم في أي مكان على طول 60000 ميل من الأوعية الدموية في جسمك، ولكن من المرجح أن تحدث في الأوردة، ففي السطور التالية يرصد الأطباء أكثر أنواع جلطات الدم الوريدية شيوعًا بين سكان العالم.

تجلط الأوردة العميقة:

غالبًا ما تتشكل الإصابة بجلطات الأوردة العميقة في ساقيك في الأوردة العميقة بجسمك، حيث يحدث التخثر عندما تبقى الجلطات في مكانها وتمنع تدفق الدم.

الانسداد الرئوي:

 إذا انكسرت الإصابة بجلطات الأوردة العميقة وانتقلت إلى رئتيك، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث انسداد رئوي، فالانسداد هو جلطات دموية تتحرر وتنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم.

الجلطات الشريانية:

تعتبر الجلطات الشريانية أقل شيوعًا بين الناس، تحدث عندما تسد جلطة دموية أحد الشرايين، فالجلطة هنا يمكن أن تمنع الأكسجين من الوصول إلى القلب أو الدماغ، مما يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ما هي علامات تجلط الدم؟

قد يكون من الصعب تحديد العلامات المبكرة لجلطة دموية، فكل شخص لديه أعراض مختلفة، حيث يمكن أن تتراوح من الخفيفة إلى الحادة، ولكن هناك علامات وأعراض شائعة لجلطات الدم يجب أن تكون على دراية بها، والتي منها:

التورم:

يعاني معظم الناس عادةً من درجة معينة من تورم الساق ، خاصةً قرب نهاية اليوم، فقد يحدث فجأة أو بشكل دراماتيكي أكثر من المعتاد، ولا تتحسن مع رفع الساق.

تغييرات الدوالي:

إذا كنت تعاني من دوالي الأوردة، فإن العلامات التحذيرية للإصابة بجلطات الأوردة العميقة تشمل الوريد الذي ينتفخ ولا يتسطح عند الاستلقاء أو رفع ساقك.

كما تتشابه علامات تجلط الدم في الذراع مع الساقين ولكنها غالبًا ما تكون أكثر وضوحًا إذا كان هناك تورم، فقد يتحول لون الذراعين إلى اللون الأرجواني قليلاً - خاصةً في الساعد أو اليد.

تجلط الدم نوبة قلبية الأوعية الدموية سكتة دماغية جلطات الدم الأمراض الخطيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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