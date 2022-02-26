السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

البيت المحمدي: استكمال شرح كتاب «الأربعين النووية» غدا

طلاب الأزهر بالبيت
طلاب الأزهر بالبيت المحمدي

أعلنت مؤسسة البيت المحمدي لدراسات وعلوم التصوف، إستكمال محاضرات شرح كتاب الأربعين النووية، غدا الأحد، وذلك بحضور عدد كبير من طلاب وتلاميذ الأزهر الشريف الذين يشاركون بصفة مستمرة في هذه الفعاليات التي ينظمها البيت المحمدي.

 

وقالت مؤسسة البيت المحمدي أن الدكتور محمود خليفة الأستاذ بالأزهر الشريف، سيقوم بشرح كتاب"الأربعين النووية" للإمام النووي، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بمقر البيت المحمدي بالمقطم، حيث يسمح بحضور الطلاب مع الالتزام بالتدابير الصحية، وسيبث المجلس عبر الصفحة الرسمية للبيت المحمدي على فيس بوك.


ويشارك في المحاضرات العلمية عدد كبير من العلماء والشيوخ من أعضاء مؤسسة البيت المحمدي وعلماء وشيوخ الأزهر الشريف، حيث تنظم الفعاليات كل أسبوع، وتهدف هذه المجالس العلمية إلى نشر الفكر الإسلامي الوسطى ومحاربة الأفكار المتطرفة والمتشددة التي تحاول التيارات المنحرفة نشرها في المجتمعات بصفة دائمة. 

 

وتسعى المؤسسة إلى تأكيد دورها العلمي والريادى فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى، داخليًا وخارجيًا، الأمر الذى جعلها من المؤسسات العلمية الصوفية ذات الانتشار الواسع حول العالم الإسلامى.

 

كما تواصل، برئاسة الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء، أنشطتها العلمية في نشر الدراسات الصوفية الشرعية التي تسهم في النهوض بالمجتمع وتعمل على تهذيب الأفراد، سلوكيًا وأخلاقيًا، وتحد من الأفكار المتشددة.

 

وتقوم الدراسة داخل "البيت المحمدي" على أساس التلقي المباشر بالإسناد المتصل على أيدي صفوة من الراسخين في العلوم الشرعية والصوفية بالأزهر الشريف والجامعات المصرية، بالطريقة التقليدية، وكذا بالوسائل التكنولوجية الحديثة بالتعليم عن بُعد، ويحصل الدارس على إجازة من أساتذته تُعتمد من الرواق بعد اجتياز الاختبارات المقررة من قبل المؤسسة. 

البيت المحمدي ينظم محاضرة كتاب الاربعين

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

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