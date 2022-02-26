السبت 26 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

هنأ اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

وقال محافظ الجيزة، في برقية بعثها للرئيس السيسي، السبت: “يطيب لى سيادة الرئيس وأمتنا العربية والإسلامية تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسى ونيابة عن مواطنى محافظة الجيزة وقيادتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهانى القلبية المقرونة بأسمى آيات التقدير والولاء والعرفان، داعين المولى عز وجل أن يديم على سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر”.

كما بعث محافظ الجيزة ببرقيات مماثلة لرئيس الحكومة والوزراء والمحافظين وعدد من القيادات الرسمية والشعبية بالمحافظة.

وقدم المحافظ تهانيه لمواطني وأهالى الجيزة، متمنيًا أن يعيدها الله عز وجل على مصر وشعبها الكريم وأمتنا العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

الرئس عبد الفتاح السيسي ليلة الإسراء والمعراج محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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