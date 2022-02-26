هيئة الرعاية الصحية تصدر دوريتها الأسبوعية «رعاية نيوز»

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، دوريتها الإخبارية الأسبوعية، "رعاية نيوز"، والتي تعبر عن أنشطة الهيئة وفعالياتها على المستويين الدولى والمحلي، وكذلك إنجازات إدارتها وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

واستهلت "رعاية نيوز" بالإعلان عن انتخاب الدكتور أحمد السبكي"رئيس هيئة الرعاية الصحية" كرئيسًا للجنة الخبراء لاجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لدول إقليم شمال وشرق المتوسط في دورتها ال 69، لافتة إلى توجيه الشكر للمدير الإقليمي والدول الأعضاء لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شمال وشرق المتوسط على الثقة بالخبرات المصرية في إصلاح النظم الصحية وصياغة السياسات الصحية

وأشارت "رعاية نيوز" خلال نشرتها الدورية، إلى إنجازات هيئة الرعاية الصحية خلال عام 2021

والتي استعرضها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة بالبرلمان، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي الحل السحري الذي أهداه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقليص المدى الزمني لتعميم منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا أنه لا مجال لعشوائية بناء منشآت صحية مجددًا ، والتخطيط الصحي المبني على احتياجات صحية حقيقية هو الأساس في بناء وتطوير المنشآت الصحية بالمنظومة.

وتابعت النشرة الدورية "رعاية نيوز"، إلى استقبال الدكتور أحمد السبكي "رئيس هيئة الرعاية الصحية" الدكتورة نعيمة القصير "ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية"، وناقش الجانبين سبل دعم المنظمة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وإشادة الدكتورة نعيمة القصير التجربة المصرية في مجال التغطية الصحية الشاملة، مشيرة إلى سعي المنظمة لنقل التجربة لباقي دول الإقليم، والإعلان عن 5 ملفات رئيسية ضمن خطة التعاون بين هيئة الرعاية الصحية ومنظمة الصحة العالمية خلال عام 2022.

ووفقًا لـ "رعاية نيوز"، فقد قامت هيئة الرعاية الصحية" بتوقيع بروتوكول تعاون ثنائي مع "نوفونورديسك" لتدريب الأطباء بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والإعلان عن مدونة مبادئ وأخلاقيات السلوك الوظيفي بالهيئة العامة للرعاية الصحية والتي تعكس الاهتمام بمواثيق سلوك أخلاقيات الوظيفة العامة داخل الهيئة.

فيما أشارت "رعاية نيوز" إلى اعتماد 4 منشآت صحية جدد تابعين للهيئة بمحافظة بورسعيد طبقًا لدرجة الاعتماد القومية المعترف بها دوليًا، ليصل إجمالي المنشآت الطبية المعتمدة ببورسعيد خلال عام واحد فقط21 منشأة طبية، وهو ما يعد إنجاز تاريخي.

وتابعت النشرة الدورية، بالإعلان عن نجاح وحدتي طب أسرة «منشيه النوبة و آل عثمان» التابعتين لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر في اجتياز معايير التسجيل القومية المعترف بها دوليًا.

وأضافت رعاية نيوز، بالإعلان عن تكريم الفائزين في مبادرة (E-champion) التي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية للتسجيل الإلكتروني بمحافظات التأمين الصحي الشامل (بورسعيد والأقصر والإسماعيلية).

وأشارت "رعاية نيوز" إلى أبرز حزم الخدمات التي تم تقديمها بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، كنجاح مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية في إجراء جراحة ناجحة لإصلاح تشوهات الشفة الأرنبية لطفل عمره شهرين، وإنقاذ حياة طفل كان يعاني من انسداد لمجرى السائل النخاعي واستسقاء بالمخ، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمجمع الإسماعيلية الطبي.

وتابعت: بالإعلان عن نجاح قسم القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر في إجراء قسطرة تشخيصية وتركيب ثلاث دعامات لمنتفع تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، و استئصال ورم بالحبل الشوكي لسيدة في السبعين من عمرها بمستشفى حورس التخصصي بالأقصر، ونجاح قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الكرنك الدولي في استكشاف وتفريغ تجمع صديدي متحوصل بالرئة اليسرى وتقشير للغشاء البلوري لشاب، وذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

ولفتت رعاية نيوز، إلى توجه فريق طبي من وحدة صحة أسرة العرب التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، لزيارة دار للأيتام ، والكشف على أطفال الدار كجزء من المشاركة المجتمعية لفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وقسم لجراحة عظام الأطفال بمستشفى النصر التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية بورسعيد يستقبل جميع حالات تشوهات عظام الأطفال في المرحلة العمرية من عمر يوم وحتى ١٨ سنة، يومي السبت والأحد من كل أسبوع،

واختتمت النشرة، بمشاركة هيئة الرعاية الصحية بالأقصر في حضور المؤتمر الإقليمي الثالث لطب الأسنان بمحافظة الأقصر، وذلك تحت عنوان «خطوة للمعرفة والابتكار»، وذلك للإسهامات المميزة للهيئة في مجال طب وجراحة الفم والأسنان.

يذكر أن "رعاية نيوز"، هى دورية إخبارية تصدر بشكل أسبوعى عن إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلى والدولى، وذلك إيمانا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية للنشر والتوعية بأهم خدماتها والرعاية الصحية التى تهم المواطن المصرى للانتفاع بها، إضافة إلى دحض الشائعات فى حال ظهورها والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأى العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن المصرى وسلامته وصحته.