وصول دفعات من المصريين الفارين من أوكرانيا إلى الحدود مع رومانيا

أكد الاتحاد العام للمصريين وصول دفعات من المصريين الفارين فجر السبت من الحرب في أوكرانيا إلى الحدود مع رومانيا، وطالبت السفارة المصرية هناك سرعة التوجه للعاصمة بوخارست من أجل العودة للقاهرة.



وفي هذا السياق؛ شدد الاتحاد العام للمصريين في الخارج على ضرورة اتباع الإرشادات المرسلة من السفارة المصرية في كييف والتواصل إذا لزم الأمر مع أركان السفارة المصرية أو أياً من أعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج على رأسهم علي فاروق وعاصم أبوالدهب.

كما أصدرت السفارة المصرية في كييف تعليمات جديدة طالبت فيها المصريين الذين لم يخرجوا من أوكرانيا، حتى الآن، بالبقاء في المدن وعدم التحرك الآن نحو الحدود؛ نظرا لوجود خطورة على الطرق في ضوء تجدد المعارك واحتدامها بين القوات الروسية والأوكرانية.

وفي نفس السياق أعلنت السفارة عن” وجود رحلات قطار مباشرة من محطات القطار القريبة من نقطتي الدخول في «isaccea and sighetu marmatiei» إلى بوخارست، في حين يستلزم تغيير القطار في محطة «vadu siret» بالنسبة للقادمين من المحطة القريبة من نقطة دخول «Siret»، ويستلزم تغيير القطار في محطة «satu mare» بالنسبة للقادمين من المحطة القريبة من نقطة الدخول «Halmeu».

وأهابت السفارة بالمصريين الواصلين إلى رومانيا بسرعة إنهاء إجراءات عودتهم للقاهرة مؤكدة أن: «الشركة الرومانية (Tarom) تقوم بتسيير 3 رحلات مباشرة أسبوعيا للقاهرة، كما تقوم الخطوط اليونانية والتركية بتسيير رحلات للقاهرة عبر الدوحة وإسطنبول».

كانت الساعات الماضية قد شهدت تصاعد المواجهة العسكرية على الأراضي الأوكرانية، على خلفية تحرك قوات الجيش الروسي أول أمس الخميس استهدف عدد من المطارات والقواعد العسكرية التابعة للجيش الأوكرانى.

وبالتزامن مع تلك التحركات بدأت السفارة المصرية إجلاء الراغبين من أفراد الجالية المصرية من أوكرانيا.