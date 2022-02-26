الرئاسة تتواصل هاتفيًا مع الفنان سمير صبرى للاطمئنان على صحته

تواصلت مؤسسة الرئاسة، اليوم السبت، مع الفنان سمير صبري، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة.



ونقلت مؤسسة الرئاسة تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للفنان سمير صبري، وتأكيد توفير كل الإمكانيات لحين تماثله للشفاء.

وقدمت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على مبادرة علاج الفنان القدير سمير صبري على نفقة الدولة.

وقالت النقابة، في بيان لها: "باسمي وباسم جموع فناني مصر أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أمر برعايته السامية للفنان القدير سمير صبري، مؤكدًا موقفه الداعم للفن والفنانين المصريين الذين أعلن شمولهم برعايته، ليعكس رؤيته المستنيرة لدور الفن في النهوض بثقافة الشعوب وبناء الإنسان".