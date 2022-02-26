السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق فني هندسي في اتهامه بتصنيع المفرقعات لمفتي الجمهورية

اعدام
اعدام

قررت محكمة الجنايات والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية احمد صبحى عباس، إحالة فنى هندسى للمفتى لاتهامه بتصنيع المفرقعات.

وذلك في القضية رقم 598 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 51 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، تحديد جلسة 31 مارس المقبل للنطق بالحكم.

اتهمت النيابة العامة المتهم وآخر بأنهما في غضون عام 2014 في دائرة قسم مدينة نصر أول، انضما إلى جماعة أسست على خلاف الدستور وأحكام القانون، تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما شرع المتهمان في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن صنع المتهمان عبوات مفرقعة لاستخدامها في استهداف الأشخاص والمنشآت العامة.

المستشار محمد حماد إحالة للمفتي محاكم طرة محكمة الجنايات القاهرة الجديدة

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