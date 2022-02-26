توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1597 مواطنا بقرية تانيس بصان الحجر

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 1597 مواطنا من أهالي قرية تانيس التابعة لرئاسة مدينة صان الحجر تنفيذاً لمبادرة حياه كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أهالي القرية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة وسط تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى ، مشيراً إلى أنه تم تحويل حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية لمستشفي الحسينية المركزي لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية مثل (الباطنة - الجراحة العامة – القلب – العظام – الأطفال - النساء والتوليد – الأسنان - جلدية وتناسلية - تنظيم أسرة - أنف وأذن) بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، مشيراً إلى أنه خلال اليومين تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي 1597 مريض من أهالي القرية وتم صرف العلاج اللازم لهم.

أشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين

وتتابع مديرية الصحة بالشرقية، تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، من خلال الفرق المتحركة، والتي تجوب مراكز ومدن المحافظة؛ للتسهيل على المواطنين الحصول على اللقاح، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.