السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تعرب عن استعدادها لمساعدة أوكرانيا

رئيس وزراء اليونان
رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس

اتصل رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، هاتفيًا بالرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، اليوم السبت، وأبلغه بأن اليونان تؤيد العقوبات الأقسى إلى الآن التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بعد الهجوم على أوكرانيا كما أبلغه باستعداد أثينا لمساعدة كييف.

وذكر مكتب "ميتسوتاكيس"، أن وزارة الصحة اليونانية ترسل أدوية وإمدادات طبية إلى أوكرانيا.

وقال سفير اليونان في كييف، والعاملون في السفارة، إنهم عبروا حدود مولدوفا بسلام بعد أن غادروا العاصمة الأوكرانية أمس الجمعة، بالسيارات التماسًا للسلامة.

وأضافوا أن القنصليتين اليونانيتين في مدينتي ماريوبول وأوديسا ستظلان مفتوحتين لمساعدة المواطنين والعاملين اليونانيين في أوكرانيا.

وقصفت القوات الروسية مدنًا أوكرانية من بينها كييف بقذائف المدفعية وصواريخ كروز اليوم السبت، لثالث يوم على التوالي.

اليونان رئيس وزراء اليونان الرئيس الأوكراني الاتحاد الأوروبي كييف روسيا القوات الروسية

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النخبة والناس

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