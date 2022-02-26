«صرخة رضيع» تكشف وفاة والدته بالشرقية

عثر أهالي قرية بالشرقية على ربة منزل شابة، جثة هامدة وبجوارها طفلها الرضيع حيٌ يرزق.

وتلقى اللواء مدير أمن الشرقية، بلاغًا من أهالي قرية بيشة قايد التابعة لمركز الزقازيق بعدم مغادرة جارتهم لمسكنها وأنهم يخشون وقوع مكروه لها.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة التي قامت بكسر باب المسكن وعثر على ربة المنزل جثة هامدة وبجوارها طفلها البالغ عمره عام ونصف، حيٌ يرزق فتم نقلها على الفور لمستشفى الزقازيق.

وتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث، إلى أن ربة المنزل تقيم مع زوجها الذي يعمل خارج المحافظة وأنها ترتدي ملابسها كاملة ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية أو بعثرة بمحتويات مسكنها ويرجح أن يكون سبب وفاتها أزمة قلبية مفاجئة.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، والذي قرر انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة ربة المنزل لتحديد سبب الوفاة، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية في وفاتها من عدمه وتكثيف تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة.