وزيرة التضامن تلتقي عددا من من الرائدات الاجتماعيات في محافظة أسوان

حرصت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وإبراهيم، لافيا رئيس التعاون الدولي بالاتحاد الأوروبي، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى مصر، على لقاء عدد من الرائدات الاجتماعيات فى محافظة أسوان.

وشاركت القباج في جزء من تدريب الرائدات الاجتماعيات، والذي يتم من خلال برنامج «وعي»، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي علي توعية الأسر الأولي بالرعاية بالرسائل التي يحتويها البرنامج، وكذلك حول الأضرار الإجتماعية والصحية الناجمة من تداعيات فيروس كورونا.

وتستهدف تلك الرسائل ترسيخ الوعي الإيجابي نحو كثير من قضايا الاستقرار الأسري، وإعلاء صحة المرأة والطفـل، وحث المواطنين على العمل، وترشيد الموارد البيئية، وحماية الأطفال والنساء من ممارسات العنف، ومكافحة الإدمان والتعاطي، وغيرها من القضايا ذات الصلة.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد استهلت زيارتها لمحافظة أسوان بلقاء عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لمراجعة الموقف التنفيذي، وبالجمعيات الشريكة في برنامجي «مواطنة»، و«وعي».

وشهد اللقاء التركيز على تنشيط التثقيف والحوار المجتمعي حول موضوعات حقوق الإنسان وتعظيم الوعي الإيجابي في كثير من القضايا الاجتماعية والخاصة بالاتجاهات والسلوكيات المجتمعية التي تؤثر على سير التنمية.

وجاء هذا اللقاء في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية لاسيما أنه في هذا العام 2022، تعمل وزارة التضامن على تعظيم الشراكة مع الجمعيات الأهلية في كافة المشروعات وتقديم كافة سبل الدعم لمنظمات المجتمع المدني بشكل عام، وعلى رصد وإبراز جهودهم المبذولة حتى يتم تقدير الخدمات المقدمة في مقابل الفجوات القائمة في المجالات المختلفة.

واستهلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارتها لمحافظة أسوان اليوم السبت، بلقاء عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لمراجعة الموقف التنفيذي، وبالجمعيات الشريكة في برنامجي «مواطنة»، و«وعي» ، وذلك بحضور السيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، و كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر.