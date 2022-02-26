ضبط 307 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال أسبوع

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (307555) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (68016) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(2211) موقف عشوائي.

وفي مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، تم رفع (581 سيارة - 88 دراجة نارية)، وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تم ضبط (18866) مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (183) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (659) من سائقي حافلات المدارس، وتبيَّن سلبية جميع الحالات، وفحص الاشتراطات الصلاحية الفنية لعدد (266) مركبة، وتبيَّن صلاحيتها جميعًا من الناحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3815) من قائدي المركبات بالطرق، وتبيَّن إيجابية عدد (201) سائق منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.